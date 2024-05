Le sfide da non dimenticare

Si rinnova il connubio tra il grande schermo e il calcio con la rassegna di tre documentari ‘In campo - Il calcio al cinema’ con Ultimo Uomo’, in programma al cinema Il Nuovo con prima tappa domani. Alle 21, la rassegna si apre con ‘Copa 71’ che rievoca, con immagini d’epoca, uno dei più grandi eventi rimossi dalla storia sportiva, l’incredibile primo torneo mondiale di calcio femminile in Messico nel 1971, a cui partecipò anche l’Italia. Lunedì 27, alle 21, ‘Allihopa: The Dalkurd Story’, che segue la squadra di calcio curdo-svedese del Dalkurd, vista dai curdi di tutto il mondo come la nazionale del Paese che non hanno, in una scalata senza precedenti dai campionati dilettantistici alla soglia della massima divisione. Infine, lunedì 3 giugno alle 21, ‘The Home Game’ porta gli spettatori in Islanda, inseguendo il sogno di una scalcinata squadra amatoriale di giocare la sua partita ufficiale, nella coppa nazionale, sul campo di casa scavato e coltivato sulla lava.