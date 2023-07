Le schede nel mare delle memorie "Così si tramanda la nostra storia"

Belle da vedere e preziose da collezionare: un piccolo tesoro di carta per alimentare passioni, custodire e trasmettere memorie. L’operazione editoriale delle schede sulle borgate del Golfo, realizzate da ‘Qn-La Nazione’, ha colto nel segno. Ieri il battesimo con la distribuzione, in tandem con l’edizione cartacea, della scheda relativa a Porto Venere. Nomi dei componenti degli equipaggi, storia della borgata e due grandi foto emblematiche dell’ardore che fa perno sul senso di appartenenza. Nel borgo le schede sono andate letteralmente a ruba, veicolate dell’edicolante Roberto Grifoni con base operativa alle Grazie e impegno diffusionale sviluppato su tutto il territorio comunale. "Che meraviglia!" è l’espressione di Giovanni Dotti, presidente della borgata di Porto Venere, con corredo di sottolineature: "Una bella iniziativa per ricordarci chi ci ha preceduto e per tenere vivo il legame". Valentina Sturlese concorda: è insieme alla figlia Carolina. E le spiega, indicando i nomi delle ragazze e dei ragazzi nelle foto, con approccio educativo e riconoscente: "Vedi questi sono i nostri campioni. Il loro successo, come tutti i successi della vita, è stato frutto di tanti sacrifici. Bello rendere omaggio al loro impegno e alla storia della borgata". Franco Ciccioti, dall’omonimobar cremeria, ha un motivo in più per rapportarsi con trasporto ai turisti. C’è chi ha acquistato La Nazione per le notizie ma ha snobbato la scheda. Si raccomanda: "La conservi fra i bei ricordi della permanenza a Porto Venere. Non solo un passaggio magnifico, ma gente speciale...". Fabrizio Dorgia rilancia ’posando’ con la scheda in mano: "Un bel modo per alimentare le radici in ogni borgata e per cercare di ottenere altri frutti importanti, sulla scia delle soddisfazioni già centrate". Le schede diffuse con La Nazione, grazie allo stesso edicolante, sono arrivate anche alle Grazie. Gioia Boi, dal banco del Bar Ricci, commenta: "Onore ai cugini di Porto Venere. Non vediamo l’ora di leggere la scheda sulle Grazie. Una bella idea quella di dare dignità di carta speciale alle passerelle delle borgate sulla via del Palio. Stimola ad conservare l’insieme a farne tesoro". Stefania Stefanini annuisce: "Si riaffacciano alla mente tante belle storie, tanti bei personaggi che hanno fatto storia. Sarà così in ogni borgata...un crescendo".

Echi dalla città: "Il Palio è un punto di forza del golfo - rileva Thomas Ferrigna - averlo valorizzato attraverso le schede è un bel modo per motivare gli atleti in vista dello spettacolo alla Morin". Così accadrà fino al 3 agosto, con le schede che accompagneranno l’uscita in edicola de La Nazione, senza costo aggiuntivo per i lettori. Il progetto è realizzato da Qn-La Nazione in collaborazione con il Comitato delle borgate e con il sostegno di Fondazione Carispezia, Camera di commercio, Cna, Coop Liguria, Latte Tigullio e Audio Progress.