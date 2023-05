"Le scalinate di Biassa sporche e pericolose E’ così che si fa turismo?"

"Le scalinate a Biassa sono invase da erbacce e in pessime condizioni di manutenzione, con disagio e potenziale pericolo per residenti e turisti". Con un’interpellanza il consigliere del Pd Dino Falugiani (nella foto) punta il dito su una situazione di degrado del borgo di Biassa "che rappresenta – scrive Falugiani – il naturale retroterra delle Cinque Terre con la presenza di molte strutture ricettive diffuse, un ostello, ristoranti e negozi. Con la stagione turistica già iniziata, tale situazione, rappresenta anche un pessimo biglietto da visita per chi raggiunge il borgo per finalità turistiche". Da qui l’interpellanza all’amministrazione per chiedere "quali interventi intenda mettere in atto per far fronte a questa situazione di degrado".