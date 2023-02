Le Rsu rilanciano sull’agonia dell’Arsenale Sos al capo di Stato maggiore della Marina

Dopo l’affondo contro la politica locale, accusata di non aver fatto nulla per salvare l’Arsenale dalla situazione attuale, le rsu di Marinarsen rilanciano e puntano i vertici della Marina con l’obiettivo di sollecitarli a intervenire per risolvere le ormai croniche criticità della Base navale. Un documento di otto pagine è da ieri sul tavolo del Capo di stato maggiore della Marina militare, l’ammiraglio di squadra Enrico Credendino: uno sguardo di insieme su quello che è oggi il presidio militare spezzino, attanagliato da molteplici criticità, prima fra tutte la questione occupazionale. "È ormai noto che il declino occupazionale dell’Arsenale ha come conseguenza diretta ed immediata l’evidente depauperamento e impoverimento tecnico professionale dello stesso; declino occupazionale pianificato, normato e attuato nel corso degli ultimi 10 anni" scrivono le rappresentanze sindacali, che sottolineano come il presidio "è strutturalmente rimasto fermo ai primi del ‘900 ed ora è necessario condividere e maturare una visione futuristica da mettere in atto senza ritardo. Oggi una grossa fetta dell’infrastruttura arsenalizia non soddisfa più le esigenze tecnico logistico militari e risulta in totale degrado, questo anche grazie alla sempre più risicata disponibilità di risorse economiche", e che evidenziano ancora una volta le "scelte legate alle nuove assunzioni di...