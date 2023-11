Le ’Rime irriverenti’ del poeta Ubaldo Mazzini nella raccolta data alle stampe da Scaramuccia

Alberto Scaramuccia, al centro Anziani di via Corridoni, oggi alle 17, presenta ‘Rime irriverenti’, le ventuno poesie in italiano composte da Ubaldo Mazzini fra il 1890 e il ’97 e che finora erano sconosciute. Infatti, il ricercatore spezzino le ha raccolte e commentate per la prima volta proprio quest’anno, giustamente definito ‘mazziniano’, celebrando il centenario della prematura scomparsa dell’illustre studioso. "Quella di Mazzini – spiega Scaramuccia – fu una personalità poliedrica, a tutto tondo in cui brillano con le qualità dello studioso appassionato della sua terra di cui vuole scoprire e divulgare i segreti, anche le capacità corrosive con cui irrideva chiunque gli capitasse a tiro, avversari politici oppure solo malcapitati concittadini le cui debolezze fornivano a Mazzini l’opportunità della presa in giro: sarcastica, feroce, aggressiva, non di rado laida". Non a caso al giovane Ubaldo fu presto affibbiato il nomignolo di Gamin, termine francese per indicare il monello malandrino e impertinente e, che lui adottò come bandiera da sventolare orgoglioso.