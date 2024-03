Le radici del rispetto: pesiamo le nostre parole

Quando la mattina ci rechiamo a scuola, stiamo ben attenti a non dimenticare il materiale necessario per seguire le lezioni: controlliamo attentamente i nostri zaini affinché non manchino libri, quaderni, penne colorate, evidenziatori. Cerchiamo di arrivare in classe bene equipaggiati e senza lasciare a casa ciò che ci serve per svolgere al meglio i nostri doveri di studenti. Spesso però scordiamo di controllare la tipologia di semi che portiamo con noi. Semi??? E dove si trovano? Non sono nascosti nelle nostre tasche, né nei pesantissimi zaini che ci affaticano: essi sono nella nostra testa, sono i pensieri che prendono forma nelle parole. Ogni volta che ci rivolgiamo al nostro compagno di classe complimentandoci per i successi ottenuti, oppure per il bel colore della maglietta indossata, gettiamo nella sua testa i semi della gioia, dell’autostima, dell’empatia. Essi daranno origine a meravigliosi, variopinti fiori. A volte però, capita di trasportare altri semi: quelli della depressione, della scarsa autostima, del dolore. Essi possono dare origine a erbe velenose, che cresceranno nella testa di chi li accoglie e la avvinghieranno con foglie lunghe e sinuose… fino a soffocarla! Quindi, prima di entrare a scuola, dedichiamo qualche minuto all’analisi dei nostri pensieri, che possono avere, come spiegato, effetti su chi ci circonda. Prima di rivolgerci al compagno di banco, cerchiamo di pesare le nostre parole. Impegniamoci insieme, affinché le menti di tutti siano sempre degli splendidi giardini!