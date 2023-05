Le proposte dalle aziende

Proposte di lavoro dai centri per l’impiego di La Spezia. Per info e candidature collegarsi al portale ufficiale https:formazionelavoro.regione.liguria.it 1 IMPIEGATO LOGISTICA Azienda di importexport cerca 1 impiegato addetto alla logistica e trasporti nazionali ed internazionali, per organizzazione trasporto merci importexport, ’archiviazione in rete, gestione dei protocolli e dati condivisi con altri reparti e depositi merci esteri. Orario 8-13 e 14-17. Zona La Spezia. Offerta 47538

1 FALEGNAME Società operante nel settore nautico cerca 1 falegname per lavorazioni su imbarcazioni da diporto, con esperienza, conoscenza lingua inglese, disponibilità alle trasferte. Luogo: cantieri di La Spezia, Massa, Viareggio. Tempo determinato con possibilità di stabilizzazione o apprendistato professionalizzante. Full-time: dalle 8 alle 17 (con stacco per pausa pranzo). Offerta 47536 1

PARRUCCHIERE Acconciatore ricerca parrucchiere con esperienza, conoscenza base della lingua inglese. Età massima 30 anni. Tempo determinato per sostituzione maternità (12 mesi) di 30 ore settimanali. Zona La Spezia. Offerta 47518

1 OPERAIO EDILE Si ricerca per conto di azienda del settore 1 operaio edile con mansioni di autista in possesso di patente C e preferibilmente con esperienza nel settore. Età 18-60 anni a La Spezia, Massa Carrara, Versilia. Orario di lavoro dal lunedì al venerdì dalle 8 alle 12 e dalle 13 alle 17. Offerta 47490

1 OPERAIO AGRICOLO Si offre lavoro a tempo determinato per gli operai agricoli e floro-vivaisti. Azienda operante nel settore vitivinicolo ricerca una figura da inserire nel proprio organico che si occupi di lavori in vigna, potatura e conduzione mezzi agricoli. Zona La Spezia. Offerta 47480