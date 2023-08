Le ‘Presenze’ di Marco Rigacci a Arcola: Mostra all'Arci Dal Giova

Prosegue sino alla fine di agosto, all’Arci ‘Dal Giova’ di Cerri, la personale ‘Presenze’ di Marco Rigacci (nella foto), artista lucchese di nascita, che da anni vive in Lunigiana. Autodidatta, ha contribuito alla nascita del circolo dei pittori Pollock a Pisa e i suoi dipinti sono stati esposti in numerose rassegne. "Le opere di Marco Rigacci – scrivono nella presentazione dell’esposizione –. hanno la capacità di trasmettere delle consonanze meditative. Affiorano in forme, luci e e colori come suggestioni psicoattive naturali, proiezioni liberate dell’inconscio che richiamano, per esempio, quanto esperito dagli sciamani di alcune popolazioni durante i riti spirituali, in cui cardine è uno stato particolare e quieto di coscienza come ponte di congiunzione tra l’aldiqua e l’aldilà dell’esistente".