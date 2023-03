Le prenotazioni in farmacia e dai medici

Con il mese di marzo è partito il sistema di prenotazione sviluppato da Liguria Digitale messo a disposizione anche di 610 farmacie e 1.220 medici di medicina generale su tutto il territorio. In questa prima fase, “Prenoto Salute“ sarà utilizzato in affiancamento al sistema Ises Web, che quindi resterà operativo, ma presto tutti i canali di prenotazione potranno utilizzare la nuova piattaforma, lanciata lo scorso 29 luglio. Il servizio è attivot 24 ore su 24 e si possono prenotare le prestazioni di radiologia, tutte le prime visite specialistiche, gli esami di laboratorio erogati presso i punti prelievo delle Asl. Non è possibile invece prenotare, almeno per questa prima fase, presso i punti prelievo degli Ospedali San Martino e Galliera.