Le più belle sono pronte al risveglio

Chiara

Tenca

Le belle addormentate si stanno risvegliando e da buona spezzina so che questo è ancora il periodo giusto per godermele prima dell’invasione. Zaino in spalla, scarpe comode e via: raggiungo la stazione della Spezia Centrale, sfido la pestilenziale scala del parcheggio Centrostazione – che tristezza vedere quel gioiellino ridotto a terra di nessuno – e passo dalla biglietteria: ancora niente coda, solo qualche viaggiatore e turisti con tanto di bermuda, cappellini con le visiere e mappe in mano. Salgo a bordo: treno gettonato, ma non troppo, carrozza moderna e confortevole, ben lontano dei carri bestiame su cui qualche anno fa avevo rischiato uno svenimento. Trovo subito posto, sono pronta al mio bagno nella bellezza. Il clima è già vacanziero: accento di Spezia non se ne sente, anzi. Veneti, toscani, ma soprattutto stranieri: son tornati gli americani, li riconosco, ma anche i francesi, i tedeschi e qualcuno che parla una lingua per me incomprensibile. Chi è in tenuta da trekking o da passeggiata, chi si tira dietro valigie colossali. Ed eccole: Riomaggiore, Manarola, Corniglia, Vernazza, Monterosso: le magnifiche cinque. Da brava local, eccomi fra una e l’altra a dare informazioni, ma anche a stupirmi dei turisti stolti, come quella donna in piedi sugli scogli che sfida il mare mosso per un selfie a effetto. Per fortuna, la maggioranza dei visitatori si dedica alle attività classiche: gustare un gelato, un cartoccio di fritto o una pizza, scattare foto al paesaggio o ai propri cari, prendere il sole, passeggiare, fare il bagno per i più arditi, ma soprattutto abbracciare questa rara bellezza. Insomma, fa il turista. Cedo anche io: ho fame, ho voglia di sapori di qui. Schivo prontamente un ristorante con prezzi che neanche Cannavacciuolo, mi regalo una signora insalata con le acciughe assai più abbordabile e gustosissima. E poi mi perdo fra salite e discese e bambini che giocano sul sagrato della chiesa.