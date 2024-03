Le parole gentili non costano ma riescono a ottenere molto

Alcune classi della nostra scuola hanno partecipato ad un bellissimo progetto sulla gentilezza, in collaborazione con il Centro socio-educativo "Il Nuovo Volo", un servizio istituito per rispondere ai bisogni di integrazione sociale delle persone diversamente abili. La finalità è quella di promuovere il miglioramento della qualità della loro vita e potenziarne capacità e autonomie. Il centro propone laboratori educativi e sportivi, iniziative per il tempo libero, lavori occupazionali e molto altro. Fiore all’occhiello è la libreria "Il libro dei sogni", che offre la possibilità di acquistare libri nuovi e usati. A disposizione del centro c’è anche il "Parco delle farfalle", luogo in cui ragazzi e famiglie convivono, giocano, lavorano e imparano. Il progetto a cui abbiamo aderito ha avuto luogo in classe con due appuntamenti da due ore ciascuno.

Nel primo incontro i ragazzi del centro, guidati dagli educatori, hanno letto alcuni brani tratti dal libro "Wonder" di R.J. Palacio e proposto la visione di alcune parti del film, a cui è seguita una discussione partecipata. Il libro racconta la storia di August Pullman, un bambino affetto da una rara malformazione facciale, che frequenta la scuola per la prima volta. August affronta sfide, bullismo e pregiudizi ma stringe anche importanti amicizie. Dal confronto sono emerse interessanti riflessioni: aiutare un amico in difficoltà è un gesto importante che ci fa sentire meglio, tutti siamo uguali e diversi allo stesso tempo e nessuno è migliore degli altri, la gentilezza promuove un clima positivo e sereno all’interno della classe.

Nel secondo incontro ai nostri alunni sono state distribuite le carte della gentilezza e, divisi in gruppi, hanno individuato gesti gentili, trascritti su dei foglietti e poi utilizzati per comporre un cartellone da appendere in classe. L’ultimo incontro si è svolto a Ceparana, proprio al Parco delle Farfalle, per prendere visione di tutte le attività svolte dai ragazzi che lo frequentano e per effettuare insieme a loro un laboratorio per la creazione di "sculture libro". Questo progetto è stato pensato per promuovere la gentilezza nei gesti di tutti i giorni, come metro ideale nel rapporto con gli altri, per avvicinare i ragazzi al mondo della disabilità, per favorire l’accettazione dell’altro, l’inclusione, l’ascolto e l’empatia. Questa esperienza, così intensa ci ha insegnato che essere gentili è più bello che avere ragione!