Le panchine in piazza Brin? Vecchie, rotte e pericolose "Vanno sostituite subito"

Una interrogazione per segnalare una situazione di pericolo e sollecitare la messa in sicurezza delle panchine di legno in piazza Brin. È quanto presentato dal consigliere dem, Andrea Frau, che evidenzia come "anni orsono furono realizzate sedute in legno nel cerchio formato dalle aiuole intorno alla fontana. A seguito della segnalazione di più cittadini, è stato verificato che parte di queste sedute presentino una grave situazione di degrado, con la mancanza di buona parte delle medesime, la conseguente formazione di bordi taglienti e la presenza di viti arrugginite con le punte esposte". Frau chiede "se è stata prevista la messa in sicurezza, quali interventi sono stati previsti e quali sono le tempistiche previste"