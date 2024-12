Le opere di Diofili in mostra alla Doria

Inaugura domani, alle 17, nella biblioteca Doria di Lerici, la mostra dedicata alle opere di Giuliano Diofili, dal titolo ‘Tavole e disegni preparatori per un Teatro Iniziatico’ a cura di Patrizia Biaggini e associazione culturale Arthena. Lerici ricorda Giuliano Diofili, a quattro anni dalla sua scomparsa, con una mostra di tavole inedite riferite alla produzione scenografica per il Teatro Iniziatico di Angelo Tonelli, noto grecista e autore di riduzioni teatrali da Eschilo, Sofocle, Euripide. Le 14 tavole, realizzate con tecnica mista su cartone, sono state messe a punto da Diofili a posteriori. In particolare, fra le opere, ricordiamo le Baccanti e Medea di Euripide, Orestea e i Sette contro Tebe di Eschilo, Antigone, Elettra, Edipo Re di Sofocle. A corredo e integrazione delle tavole, che si riferiscono alle rappresentazioni portate in scena fra il 2004 e il 2014, la mostra espone foto, locandine e manufatti prodotti nel più ampio periodo compreso fra il 2001 e il 2018. Sarà visitabile fino al 16 dicembre negli orari di apertura della biblioteca.