Le occasioni da vivere e ascoltare. Nove perle per ’Concerti a teatro’: "Che responsabilità, selezionarli"

Un elemento, più di altri tiene legati gli appuntamenti della nuova edizione, l’undicesima, di ‘Concerti a Teatro’. "L’occasione", spiega Miren Etxaniz, direttore artistico della rassegna promossa e organizzata dalla Fondazione Carispezia. "Ogni anno penso a una tematica – prosegue –. Qualcosa che, può perfino nascere per caso. Questa volta, le occasioni, colte o perse che siano, danno la giusta prospettiva del filo conduttore. In questo frangente esistono le occasioni di vivere delle opere di altissimo livello, qualcosa di unico e di raro: capolavori della musica classica, come il primo concerto per pianoforte di Cajkovskij e la Sinfonia ‘Dal Nuovo Mondo’ di Dvorák in particolare, per la loro dimensione, ma anche il Doppio concerto di Brahms".

Poi, quell’appuntamento con Daniel Lozakovich e David Fray, dal sapore tutto particolare (5 marzo). "Quando ho pensato di invitarli e mi hanno proposto la Sonata a Kreutzer di Beethoven, ho pensato ‘ecco una grande occasione, che ha dietro un mondo’". Il motivo travalica la musica. "Quella sonata, in principio, non era dedicata a Kreutzer, ma al violinista mulatto George Bridgetower. Poi un diverbio ridicolo tra i due musicisti... e l’umanità ha perso una bella occasione: figlio di padre nero e madre polacca, Bridgetower non era un caso isolato. Nel Settecento vi erano diversi musicisti di colore alle corti europee, come il violinista preferito della regina Maria Antonietta, ad esempio. Un’occasione sfumata per l’umanità, dunque, per conoscere quel meraviglioso artista". Nove concerti, sei al Teatro Civico e tre al Teatro degli Impavidi di Sarzana, dal 22 dicembre (con il fuori abbonamento ‘Flying Bach’) ad aprile. Fra gli altri, saranno presenti il Pomo d’Oro, tra i migliori ensemble barocchi al mondo, e il violoncellista e compositore italiano più eseguito a livello internazionale, Giovanni Sollima (23 gennaio).

L’Orchestra della Toscana con la direzione di Andrea Battistoni e il pianista Dmitry Masleev suoneranno il celebre Concerto di Čajkovskij (26 febbraio). Il celebre violoncellista Mario Brunello e la virtuosa violinista Francesca Dego proporranno, sempre con l’Orchestra della Toscana questa volta diretta dall’olandese Otto Tausk, il Doppio concerto di Brahms (26 marzo). Per il terzo concerto dell’Orchestra della Toscana salirà sul podio la direttrice Erina Yashima: al suo fianco ci sarà Martin Owen, primo corno alla Bbc (19 aprile). Non mancheranno i recital con i grandi solisti, come il pianista Nikolai Lugansky (22 marzo), oltre allo spettacolare duo formato dalla trombettista Lucienne Renaudin-Vary e il fisarmonicista Félicien Brut (9 aprile). Non è stato facile scegliere chi far esibire. "Per me, la scelta, rimane un momento magico – prosegue Etxaniz –. Un lavoro che mi impegna per almeno due anni. Avverto la responsabilità di poter indirizzare una città, una provincia. Ciò che ascolterà la gente. Prima di compiere qualsiasi passo, però, diviene fondamentale cogliere ciò che i musicisti del territorio, soprattutto i giovani, vorrebbero vedere sul palco. Il mio ruolo è essere una sorta di loro portavoce, per un programma il più condiviso possibile". D’altra parte come ha ricordato Jacopo Tartarini, consigliere d’indirizzo della Fondazione Carispezia: "Il miglior modo di conservare la musica è suonarla e ascoltarla".