“Le nozze di Figaro“ in diretta

La Royal Opera House di Londra mette in scena l’opera comica ‘Le nozze di Figaro’ di Wolfgang Amadeus Mozart nella produzione di David McVicar su libretto di Lorenzo da Ponte. Appuntamento, in collegamento, domani alle 19.45 nei cinema di 21 Paesi, e alla Spezia al cinema Il Nuovo. La produzione di David McVicar presenta la folle giornata che vivono i futuri sposi Figaro e Susanna nel giorno del loro matrimonio, tra musica e travestimenti. Questa rappresentazione, dal titolo internazionale The Marriage Of Figaro, è stata registrata nel gennaio 2022, e vede protagonista un cast internazionale che include Riccardo Fassi nel ruolo di Figaro, Giulia Semenzato nel ruolo di Susanna, Germán E. Alcántara nel ruolo del Conte Almaviva. In Italia, l’opera viene proposta nella versione cantata in italiano con sopratitoli in inglese.