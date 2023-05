Le nozze di diamante di Cesarina e Corrado Grande festa alla Gira

Nell’aprile del 1963 si erano sposati e avevano celebrato le loro nozze in un pranzo con parenti e amici al ristorante La Gira della Foce. Ora, sessant’anni dopo, Cesarina Lofario di 82 anni e Corrado Di Pizzo di 84 anni, si sono ritrovati di nuovo alla Gira per festeggiare il significativo traguardo delle nozze di diamante. Non è un caso che abbiano scelto proprio lo stesso ristorante.

La figlia Cristina, il genero, i nipoti Leonardo, Lorenzo, Elena e le sorelle Giuliana, Gabriella e parenti si sono stretti attorno a Cesarina e Corrado (nella foto). Tutti insieme per un caldo e sincero augurio. La coppia di diamante ha voluto ringraziare il personale del ristorante La Gira per l’accoglienza la professionalità, la gentilezza e i piatti ricchi di tradizione e sapienza culinaria. Oggi come allora.