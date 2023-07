Le marittime ci sono, eccome Oltre la rotta degli stereotipi Donne e madri, ma imbarcate

Il primo step è stata la discussione della tesi ’Donne marittime: vita e lavoro in un contesto caratterizzato da mascolinità egemonica’, con cui a fine settembre 2021 ha conseguito la laurea in cooperazione internazionale all’Università di Pisa. Titolo tranchant, per una ricerca condotta nel Livornese, sotto la guida della relatrice Barbara Bonciani, insieme a cui ha successivamente firmato il paper per Cnr-Ircres ’Le donne marittime: fra stereotipi di genere, discriminazioni e scarse opportunità occupazionali’. La spezzina Silvia Peveri analizza il rapporto fra il mondo femminile e quello della Blue Economy nella sua accezione più classica.

Si è concentrata su fenomeni sociali e dinamiche di genere: cosa ne è emerso?

"Il settore marittimo e portuale è tradizionalmente legato alla figura dell’uomo che lascia la famiglia a casa per tantissimi mesi: la cultura occupazionale è sicuramente legata a una forte struttura di stereotipi che condizionano l’accesso a questo tipo di lavoro".

Si tratta solo di stereotipi o ci sono ostacoli reali?

"Le nuove tecnologie impiegate a bordo e in porto nelle operazioni di carico e scarico eliminano i problemi relativi allo sforzo fisico, ma ne restano di oggettivi a livello di reclutamento: la forza lavoro marittima femminile in tutto il mondo a bordo è pari all’1-2%".

Nel settore crocieristico, però, le donne sembrano di più. Cito la capitana Kate McCue, che racconta la sua vita al comando per la compagnia Celebrity Cruises.

"Sulle navi traghetto e passeggeri la presenza femminile sale a circa il 19%, ma le donne per lo più non ricoprono ruoli apicali, piuttosto funzioni di servizio. Insomma, non è semplice fare carriera anche lì. Poi, ben venga anche l’esempio della McCue, che ribalta la vulgata comune: far vedere che le donne marittime esistono è fondamentale".

Che altro fare per invertire la rotta?

"Creare maggiore sinergia con istituti nautici, ma anche aumentare studi su questi temi: c’è una mancanza quasi totale di letteratura".

Ma non è che le donne per prime evitano il settore?

"La questione famiglia condiziona: una delle problematiche è la durata degli imbarchi e quanto questo influisca sulla gestione familiare, ma è anche vero che molte delle intervistate per la mia tesi sono madri e hanno scelto questo lavoro perché a terra non riuscivano a trovare condizioni soddisfacenti. Conta anche la familiarità: s’imbarcano figlie di marittimi, che si riconoscono nei valori del mare".

Chi ha interpellato per la sua ricerca?

"Quindici donne imbarcate su navi ro ro passenger nel porto di Livorno: responsabili del settore ristorazione, commissarie di bordo, allieve ufficiali. Dopo la pubblicazione e il paper, con la professoressa Bonciani (che è anche assessore al porto del Comune labronico, ndr.) abbiamo promosso il progetto ’Il porto delle donne’, per far conoscere a un ampio pubblico il lavoro delle donne in ambito portuale e marittimo e promuovere un dibattito costruttivo fra gli stakeholder al fine di aumentarne la presenza nel comparto. È stato corredato da una mostra fotografica e l’idea è di costruire iniziative di sensibilizzazione da esportare in altre città".

Quindi, un format? Anche alla Spezia?

"Ho già avuto qualche contatto con l’Authority, che peraltro ha organizzato lo scorso 3 marzo il convegno ’Storie di donne che amano il porto’, dimostrandosi sensibile sul tema. Servono conoscenza e consapevolezza: non è possibile che la metà della popolazione rinunci a questo tipo di professione, raccogliamo l’input del turismo e del settore crocieristico per combattere l’invisibilità".

Chiara Tenca