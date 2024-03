"Le istituzioni si attivino sulla vicenda della Cds"

La vicenda va avanti da mesi a colpi di sos dei sindacati e tanta preoccupazione da parte dei dipendenti della Customer Digital Service che dall’altro pomeriggio hanno iniziato uno ’sciopero bianco’. La maggior parte dei 200 lavoratori coinvolti sono donne, con contratto part time. "Ad oggi – sottolinea il presidente del consiglio regionale Gianmarco Medusei – non hanno ancora ricevuto lo stipendio di gennaio, per questo hanno incrociato le braccia e smesso di gestire le telefonate dei clienti. Nelle settimane scorse ho convocato con urgenza in Consiglio regionale un’audizione con i capigruppo e le rappresentanze sindacali aziendali per fare il punto della situazione. E’ stato presentato un ordine del giorno unitario che impegna la giunta ad attivarsi con Enel per il mantenimento delle commesse". L’argomento sarà discusso oggi nella commissione in consiglio regionale. "E’ necessario – conclude Medusei – aprire un tavolo di crisi con la regia della Prefettura". Sul caso-Cds prende posizione anche il gruppo del Pd in consiglio comunale. "Lo stipendio non è arrivato malgrado le rassicurazioni dell’azienda: nella commissione consiliare del 27 febbraio, la responsabile dei rapporti sindacali aveva garantito che gli stipendi sarebbero arrivati 1° marzo, così non è stato". Anche il Pd sottolinea l’assenza di "una cabina di regia con Prefettura e Regione per la gestione della vertenza. Manifestiamo la nostra vicinanza ai lavoratori di Cds, assicurando che faremo il possibile affinché emerga una posizione univoca a sostegno delle loro istanze da parte del consiglio comunale".