Le immagini dal fronte La normalità surreale di chi si è adattato a vivere in guerra

di Chiara Tenca

Un viaggio sul fronte di guerra, per diventare testimone dell’orrore. Sulla sua pagina Facebook si definisce "Fotoreporter for peace" Ciro Cortellessa, fotografo spezzino che per la prima volta nella sua attività di reporter è riuscito ad entrare nella martoriata Ucraina e a raccontarla con il suo obiettivo.

Che viaggio ha fatto?

"Sono stato lì dal 26 marzo al 2 aprile, dopo che precedentemente ero arrivato al confine con la Polonia per consegnare aiuti umanitari e portare in Italia nove famiglie. Da Bergamo a Varsavia in aereo, poi mi sono mosso su un bus privato, i trasporti sono lentissimi, anche a causa dei posti di blocco: Irpin, Bucha, Kiev, poi mi sono avvicinato al fronte verso sud, nel Donbass. A nord sono schierate soltanto truppe truppe ucraine a difesa di eventuali ritorni di fiamma, ma nessuno si trova al sicuro in tutto il territorio del paese, a causa di droni ed allarmi aerei. Ho scaricato la app che avvisava dei bombardamenti e ogni due-tre ore suonava: hai dieci minuti di tempo, anche in base all’arma usata, per raggiungere il rifugio più vicino".

Avrà avuto necessità di diversi appoggi, una volta sul posto.

"A Kiev ho potuto contare su diverse conoscenze, tra cui un militare della difesa territoriale; ho stretto per tre mesi relazioni e rapporti per potermi muovere in modo tutelato sul territorio e andare a documentare. Inoltre, ero accompagnato da una persona che parlava inglese ed un poco di italiano".

Com’è stato vivere lì, anche se per poco tempo?

"Alla fine mi sono adattato alla loro normalità, che significa andare al lavoro o restare alla fermata del tram nonostante gli allarmi antiaerei: è come una roulette russa. Kiev è più grande di Roma, la gente pensa che sia difficile venire colpiti dall’alto in quell’estensione".

Perché non ci sono persone, eccetto lei, nelle fotografie che ha scattato?

"È stata una scelta: per immortalarle sarei dovuto andare in posti che sono sotto occupazione russa, in cui non possibile arrivare. Non avrebbe avuto un senso raccontare la devastazione accostandola con chi oggi vive quasi normalmente: avrei voluto entrare di più in un contesto di guerra, altrimenti sarebbe risultato artificioso. Così ho voluto raccontare quello che l’orda russa ha creato nel raggiungere i territori fin dove è riuscita ad arrivare, prima di essere respinta".

Dopo Kiev è riuscito a raggiungere Zaporizhzhia?

"Lì è tutto bombardato e la centrale è sotto i russi, inaccessibile. Questa città è la porta per il Donbass, la situazione è surreale: ad esempio, sul fiume Dnipro, presidiato, ho scorto una spiaggia con uno stabilimento balneare abbandonato. Si trova vicino ad una diga, in lontananza ci sono le ciminiere della centrale. Ho scattato una fotografia e i militari mi hanno chiesto subito di cancellarla perché avevo preso obiettivi sensibili".

Cosa l’ha colpito di più di questa esperienza?

"La normalità ritrovata da persone assuefatte a questi allarmi continui giornalieri, che dimostra come ci si adatti a tutto, ma anche la quantità di soldati che ho visto arrivare da sud a nord mentre mi trovavo nella stazione di Kiev: erano senza arti, feriti, sulla sedia a rotelle e con le stampelle. E poi, il cimitero degli eroi a Zaporizhzhia: l’età media dei morti era di 30 anni, il più giovane ne aveva 21, il più anziano 45. Molti erano volontari che facevano tutt’altro mestiere: medici, ingegneri, maestri, avvocati. Hanno imbracciato le armi e sono andati a combattere".

Cosa pensano gli ucraini di questo conflitto?

"Sono certi che vinceranno e riusciranno, con l’aiuto dell’Occidente e delle sue armi, a riconquistare i territori occupati. La loro percezione è che non cederanno un centimetro della loro terra e faranno di tutto per difendere la loro terra".