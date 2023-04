Le guide turistiche lanciano l’sos "Per l’abilitazione sia necessaria una specializzazione regionale"

"La guida turistica deve continuare ad essere un divulgatore e un mediatore culturale. E per l’abilitazione deve essere necessaria almeno una specializzazione regionale". Alle porte del momento clou della stagione, l’Associazione guide turistiche della Liguria (Agtl) mette in guardia sui rischi della creazione di una figura professionale ’generica’. svuotata delle sue competenze. "Le guide abilitate in Liguria – dicono da Agtl – hanno ancora una formazione specifica sul territorio e possono mettere in atto strategie per far apprezzare le località, gestendo eventuali situazioni di assembramento". La guida turistica è sempre stata "un vero divulgatore di cultura territoriale e si confronta con viaggiatori provenienti da tutto il mondo: deve conoscere in profondità il luogo che illustra e avere una formazione multidisciplinare e capacità di mediazione". Da anni le guide turistiche italiane chiedono che sia l’università a offrire i corsi di formazione propedeutici all’esame di abilitazione. "Proprio in questo anno in cui l’Ateneo di Genova ha inaugurato un insegnamento di ’Divulgazione Scientifica e Didattica del Patrimonio Artistico’, una nuova legge sulla professione va a creare una guida ’generica’ con abilitazione valida su tutto il territorio nazionale e specializzazioni (territoriali o tematiche) facoltative.

Dal 2013 le guide non hanno una legge di riferimento e Regione Liguria, non ha più potuto indire esami di abilitazione" spiegano le guide di Agtl. La categoria "ha necessità di un inquadramento giuridico, ma non possiamo accettare che la nostra figura professionale si svuoti in futuro di tutte le sue competenze. Veniamo spesso accusati di corporativismo, in realtà vorremmo solo che in futuro i nuovi colleghi fossero capaci e formati per continuare e migliorare la professione". Per questo, insieme ad altre 30 associazioni territoriali legate all’Associazione nazionale guide turistiche, "abbiamo recentemente scritto al Ministero, chiedendo che, per essere ottenere l’abilitazione sia necessaria almeno una specializzazione regionale".