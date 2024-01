Le ’Fantele del Picco’ aiutano il centro Irene

Visita del sindaco Pierluigi Peracchini e dell’assessore alle pari opportunità Daniela Carli al centro Antiviolenza Irene, per ringraziare il gruppo ’Le fantele del Picco’ che con una raccolta fondi hanno acquistato e donato al Centro una lavatrice, un’asciugatrice e un televisore. "Un bel gesto di solidarietà – dice Peracchini – di un gruppo di tifose dello Spezia a sostegno del Centro antiviolenza Irene che dimostra quanto i valori dello sport possano contribuire a costruire una comunità dalla parte di chi ha più bisogno". Il Centro “Irene” offre servizi gratuiti come colloqui, sostegno legale, psicologico e percorsi personalizzati di uscita dalla violenza. Il Centro è reperibile telefonicamente 24 ore su 24 ai numeri 1522 o 800144388. Attivo anche uno sportello in via Migliari, 21 aperto dal lunedì al sabato dalle 9 alle 11 e dal lunedì al venerdì anche dalle 15 alle17.