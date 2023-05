’Le donne viste da...’ Mostra di artisti locali al castello di San Terenzo

Una mostra che vale. Al di là delle qualità degli artisti coinvolti. Verrà inaugurata oggi, alle 17, al Castello di San Terenzo, la collettiva d’arte ‘Le Donne viste da...’ a cui hanno deciso di aderire artisti locali quali Federico Anselmi, Carlo Bacci, Raffaele Cavaliere, Cosimo Cimino, Lotario Farina, Mario Tamberi, Giuliano Tomaino, Francesco Vaccarone ed Enrico Valenti. A presentare e a dialogare con gli artisti Maria Pia Spaggiari Benifei. "L’occasione dell’incontro con la cittadinanza spiega Alessandra Di Sibio, assessore del Comune di Lerici – servirà anche per presentare le attività e tutte le volontarie ed i professionisti che collaborano al Punto d’ascolto antiviolenza, con la supervisione di Maria Cristina Failla, grazie alle quali quest’anno abbiamo pensato di puntare alla sensibilizzazione sul tema del rispetto e della non violenza in diverse frazioni del nostro territorio". La collettiva, infatti, rappresenta il primo di una serie di appuntamenti, organizzati dall’assessorato alle Politiche sociali con il Punto di ascolto, a cui seguirà il 19 giugno l’incontro ‘I disturbi alimentari nelle donne che hanno subito violenza’ con la nutrizionista Erika Benedetti alla Serra da Evergreen. Il 30 giugno, poi, al parco Bibolini di Falconara, le associazioni Arca e Delta-Intercultura approfondiranno il tema ‘Includiamo: emigrazione ed integrazione reciproca’. Ci si sposta a Solaro, il 3 agosto, al Circolo Arci, Paola Dadà e Andrea Iachia, psicologi e professionisti volontari, affronteranno il tema ‘Quali aiuti per le donne sole?’. Infine, il 30 settembre al Parco di Villa Shelley, una mostra mercato artigianale di oggettistica locale e non con l’intervento di Eliana Bacchini, che illustrerà il proprio ruolo della consigliera provinciale di parità e l’avvocato Isabella Benifei, che parlerà del mondo del lavoro al femminile.

"Vorrei ringraziare la società sportiva ProDanza che, con le sue ballerine, allieterà ogni incontro e tutti gli sponsor che hanno accettato con entusiasmo di collaborare con noi, dal Bar Oriani alla Panetteria Linetta, dal BioEmporio Nikalory a Frutta e Verdura Sabrina, e davvero moltissimi altri che ringrazio di cuore". Il Punto d’ascolto antiviolenza resta aperto il lunedì pomeriggio dalle 15 alle 18 ed il venerdì mattina, dalle 9 alle 12, in via Gerini 18 grazie all’attività delle volontarie iscritte ad Arca , la cui presidente è Raffaella Coglitore. È comunque possibile chiamare il numero telefonico 350 0201570 negli orari in cui il Punto resta chiuso. "Il prossimo obiettivo da raggiungere – conclude Di Sibio – è riuscire ad avere nuove volontarie grazie ad un corso di formazione in cui ad una parte didattica potrà seguire una di role-playng con tirocinio al Punto d’ascolto antiviolenza".

Marco Magi