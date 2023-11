"Le donne e il lavoro". Mostra al palazzo ex Dogane con Adsp e scuola Sukuzi

Partirà oggi alle 12, con l’inaugurazione nel palazzo ex Dogane in largo Fiorillo e le note delle chitarre degli ex allievi della scuola sarzanese Suzuki la mostra ’Le donne e il lavoro. Riparare le ferite. Una resilienza forte come il kintsugi’. Promossa dall’Adsp del Mar Ligure Orientale, l’esposizione (ad ingresso libero e in programma fino al 30 novembre, per poi ‘traslocare’ a Marina di Carrara dal 2 al 7 dicembre) parte dall’arte di restauro che recupera un oggetto rotto, saldando con la foglia d’oro i suoi frammenti. Una carrellata di opere, a cura dell’associazione The Spezziner, per una riflessione sulla condizione femminile in campo professionale e non solo: maternità, crescita, sviluppo, ma anche sfide e resilienza.