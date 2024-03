Le donne del Foscolo. Conferenza al Ruffini

Un viaggio nella letteratura e nella storia dell’Ottocento, alla scoperta di figure femminili. E’ questo il tema della conferenza in programma domani, venerdì, alle 17 al centro sociale Ruffini di via Vecchia del Piano a Santo Stefano Magra di fianco alla tensostruttura "PalaConti". L’incontro dal titolo ’Le donne del Foscolo: Maria Luigia Pallavicini (nata Ferrari) e Antonietta Fagnani Arese’ patrocinato dall’assessorato alla cultura dell’ente santostefanese è curato dalla profesoressa Michela Ceccon e dalla dottoressa Emilia Petacco. Nella significativa giornata della festa della donna parte così un viaggio nella letteratura e nella storia dell’Ottocento, alla scoperta di figure femminili le cui esistenze hanno ispirato la letteratura foscoliana e mantenuto in vita la cultura del tempo. Accenni ad altre figure femminili del nostro territorio, come la Contessa di Castiglione.