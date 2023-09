’Le Cronache di Eileden’. Giochi di ruolo e novelle in vetrina a Spezia Fantasy

Da semplice distrazione, anzi più un’autoterapia in un momento personale e lavorativo molto difficile della sua creatrice, a progetto attrattivo di grande complessità. Nasce così, dalla mente di Elettra Bianchi Rinaldi, ‘Le Cronache di Eileden’ che, in occasione dello ’Spezia Fantasy’ – in città sabato e domenica – verrà presentato all’interno di un colorato stand. Un progetto che coniuga il gioco di ruolo online, la microeditoria digitale sotto forma di audioracconti e, fuori dalla rete, il sistema educativo legato a laboratori per tutte le fasce d’età.

Con Elettra, anche Alessandra Repetto, conosciuta quando quest’ultima accostava al lavoro di impiegata in un noto cantiere navale, l’insegnamento della lingua del Sol Levante e coltivava da sempre la passione per la scrittura creativa. "Quel che doveva essere un semplice rapporto maestra-allieva – spiegano le due spezzine – si è trasformato in pochissimi giorni in un’amicizia profonda e le passioni comuni per fantasy, giochi e scrittura hanno fatto il resto". Lo scopo è offrire alle persone appassionate un luogo virtuale privo di pregiudizi, in cui contano l’avventura, la voglia di narrare e il divertimento. Con uno sguardo alla tradizione (Tolkien, Dragonlance) e un altro verso le nuove leve, ‘Le Cronache di Eileden’ si propone come ambientazione per la creazione di avventure di carattere epico e rocambolesco. "Ogni utente potrà dar vita a un personaggio e farlo muovere nel pericoloso continente del Danthuras, in cui convivono umani, elfi, nani e la misteriosa specie degli spyria". Tra battaglie e incantesimi, le migliori avventure verranno editate e trasposte in audioracconti sul canale dedicato, grazie alla collaborazione di interpreti professionisti e semi-professionisti, ben conosciutie su Youtube.

Elettra – essendo grafica professionista (liceo artistico alla Spezia, poi l’Accademia delle belle Arti, per finire con una specializzazione alla Scuola Comix di Firenze) – si occupa di tutto il comparto artistico, mentre Alessandra (laureata in lingua e letteratura giapponese) segue la parte riguardante i testi e l’editing. "Certo, lo sforzo è conciliare lavoro, famiglia e vita sociale con l’impegno che un progetto simile comporta – aggiungono –, ma lo scopo, cioè creare un ambiente ludico-educativo in cui tutti e tutte possano trovare benessere, vale decisamente il sacrificio". Se il gioco online è riservato ai maggiorenni, fuori dalla rete gli incontri si rivolgono invece ai più giovani, bambini dai 5 anni in su che, nello stand ai giardini, proprio sotto la statua equestre di Garibaldi, potranno creare delle ‘potenti’ pozioni magiche. "Poi, la lettura di un racconto a tema, con il quale lanceremo prossimamente il canale Eileden Kids".

Marco Magi