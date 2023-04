.Le Cinque Terre fanno il pienone "Flussi turistici da regolare ma senza misure drastiche"

C’è chi chiede leggi speciali per regolare i flussi turistici che altrimenti rischiano di far collassare le Cinque Terre, chi invece ritiene che si tratta soltanto di programmazione e di lavorare con congruo anticipo sulle criticità per rimuoverle. Il ponte di Pasqua ha fatto registrare il ’tutto esaurito’ alle Cinque Terre, un ’assaggio’ di quello che succederà nella stagione estiva. A chiedere un rafforzamento degli strumenti già in mano ai primi cittadini è il sindaco di Riomaggiore Fabrizia Pecunia. "I problemi maggiori si hanno dalle 16 in poi – spiega la Pecunia – durante l’orario di rientro alla Spezia. Tutti si dirigono verso la stazione. E le criticità che riguardano la sicurezza le abbiamo registrate nei soliti punti che sono a Manarola, il sottopasso e il tunnel per l’uscita della stazione. In queste aree anche in questi giorni abbiamo avuto dei problemi nella gestione dei flussi perché le persone non riuscivano a scorrere. Alla fine si è creato un ingorgo. Il problema in questi casi è il panico, situazioni che dobbiamo assolutamente evitare". E del provvedimento preso dal sindaco di Portofino che ha istituito il divieto di sosta in alcune zone del paese cosa ne pensa? . "Per noi questa soluzione non è possibile – ha aggiunto Pecunia – perché a differenza di Portofino, le nostre stazioni entrano nei borghi".

Posizione diversa quella assunta dal sindaco di Monterosso Emanuele Moggia per il quale questi ponti "sono qualcosa di previsto e sappiamo che sono molto partecipati. Noi non abbiamo riscontrato alcuna criticità particolare se non l’affollamento ormai noto. In questi anni ci siamo battuti e come amministrazione abbiamo lavorato con le Ferrovie per delle migliorie". E lavori ne sono stati fatti dal 2022. Un nuovo ascensore ha contribuito all’abbattimento delle barriere architettoniche rendendo l’hub più accessibile. L’impianto collega il secondo sottopasso al primo marciapiede. Lavori anche sul primo marciapiede innalzato a 55 centimetri (come da standard europea previsto per i sistemi ferroviari metropolitani per agevolare l’entrata e l’uscita dai treni) con tanto di percorsi, mappe tattili e nuovi teleindicatori; ristrutturato il sottopassaggio e le scale di accesso ai marciapiedi. Migliorata inoltre l’informazione al pubblico con un upgrade tecnologico. Per arrivare al rifacimento della piazza davanti alla stazione e la passeggiata a mare.

Certo ogni borgo presenta situazioni diverse e in maniera diversa vanno affrontati i problemi che si presentano. Vero è che questi piccoli gioielli della riviera Ligure di Levante richiamano visitatori a frotte e il ponte Pasquale è stato, come era prevedibile, all’insegna del tutto esaurito. Un’affluenza di turisti che, come sottolinea il sindaco Moggia, porta ricchezza e benessere in tutta la provincia. "Mi rendo conto che la mia è una posizione fuori dal coro – spiega il primo cittadino di Monterosso – ma molti dei miei colleghi sono degli operatori turistici e sanno bene che questa situazione porta benefici. Certo la situazione dei numeri va governata e gestita puntando sull’accoglienza. Si deve lavorare sulla permanenza e meno sul mordi e fuggi e questo processo deve essere messo a punto". E qui chiaro il riferimento ai Concerti di Monterosso al Mare grazie ad una convenzione con il “Carlo Fellice“ di Genova, e “Monterosso : un mare di libri“ Eventi di notevole richiamo per i personaggi che ospita.

Per nulla spaventato dai flussi anche il sindaco di Vernazza Francesco Villa che, dal canto suo, propone una soluzione per gestire gli arrivi sovradimensionati. "Il nostro borgo è preso di mira da centinaia di migliaia di visitatori, ormai lo sappiamo. Ma dobbiamo essere onesti chi ha investito ha anche modo di rifarsi delle spese. Per quanto riguarda la regolamentazione dei flussi non chiedo cose drastiche. Non sono la soluzione. Dico che chi viene a Vernazza deve avere l’autorizzazione del Parco a portare la prorpia comitiva. In questo modo è molto più semplice programmare gli arrivi. Per i treni basterebbe che il 5 Terre Express alterni le fermate. Dalle 8 alle 19 fermano a Vernazza 76 convogli e di questi spesso sono 2 in contemporanea che scaricano dalle 500 alle 600 persone. In questo modo in stazione ne arriverebbero la metà evitando così gli intasamenti".

Anna M. Zebra