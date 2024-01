Le celebrazioni per le vittime dell’Olocausto

Iniziano domani, lunedì, all’istituto scolastico Parentucelli Arzelà di Sarzana le celebrazioni in ricordo delle vittime dell’Olocausto. Un momento di riflessione che verrà suddiviso in diversi appuntamenti a iniziare da domattina per poi proseguire a febbraio nel Giorno del ricordo per onorare le vittime delle foibe e dell’esodo istriano-dalmata prima e dopo la seconda guerra mondiale e in altre iniziative. Domattina alcune classi assisteranno al film ’Quel giorno tu sarai’ mentre venerdì 9 febbraio gli studenti incontreranno il procuratore Marco De Paolis sul tema ’Armadio della vergogna’, il dossier che raccoglie le indagini sui crimini di guerra commessi dai nazisti in Italia dopo l’8 settembre 1943.

Sabato 10 febbraio lo storico Egidio Banti e la docente Silvia Billet approfondiranno con i ragazzi il tema delle foibe e dell’esodo istriano-dalmata. Lunedì 19 febbraio sarà dedicato agli incontri di gruppi di studenti della scuola sarzanese con i responsabili del Memoriale della Shoah di Milano. Il dirigente scolastico Generoso Cardinale ha coordinato l’organizzazione del ricco calendario di appuntamenti, portato avanti dal vicepreside Paolo Mazzoli per consentire agli studenti di approfondire la loro conoscenza e entrare nella storia per riflettere sulle tragedie del passato e conservare la memoria.