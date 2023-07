Le borgate in passerella Tredici schede-racconto

Conto alla rovescia per la distribuzione delle schede dedicate alle borgate del Palio del Golfo realizzate da ’QN-La Nazione’ per i propri lettori e per valorizzare storie e personaggi della manifestazione bandiera delle comunità marinare del territorio. Da sabato prossimo le schede accompagneranno l’uscita in edicola del quotidiano, senza costo aggiuntivo per i lettori, affezionati e di nuova affezione.

Le schede, prodotto originale creato per approfondire la storia e far conoscere tutti gli equipaggi che parteciperanno alla 98ª edizione della disfida, saranno infatti consegnate in regalo esclusivamente a chi acquisterà la copia del quotidiano a cui sono allegate. Per tredici giorni consecutivi, dunque, sarà possibile collezionare questo prodotto realizzato in collaborazione con il Comitato delle borgate del Palio del Golfo, con il sostegno dello stesso Comitato, di Fondazione Carispezia, Camera di Commercio Riviere di Liguria, Cna, Coop Liguria, Latte Tigullio e Audio Progress.

La rotta di avvicinamento alla domenica clou dell’estate, il prossimo 4 agosto, sarà scandita da questi imperdibili appuntamenti: tredici cartelle in formato 30x21, stampate a colori su carta opaca, confezionate per ospitare la storia, le foto e gli equipaggi senior, femminili e junior che prenderanno parte al Palio del golfo ormai alle porte.

Un’iniziativa realizzata grazie alla collaborazione delle borgate marinare, dove storie, aneddoti e curiosità di ogni associazione saranno arricchite da immagini recuperate dall’immenso archivio dello storico reporter della redazione spezzina de La Nazione, Mauro Frascatore, assieme a quelle scattate nelle scorse settimane da sua figlia Alexia, che ne ha raccolto l’eredità professionale.