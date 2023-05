Le armi spuntate del pacifismo da kermesse

Roberta

Della Maggesa

Agli albori, Sea Future ha cercato di non mettere troppo in evidenza la propria natura di kermesse dedicata alle tecnologie armiere, giocandosi la carta del “duale” e raccontandoci che, se si mettevano in mostra sistemi d’arma, quel che interessava erano però le ricadute di innovazione tecnologica per il comparto civile. Sì, insomma, la solita storia: internet che è stato sviluppato dai militari, i primi cointainer serviti per la guerra in Vietnam, e via dicendo. Ora però i tempi sono cambiati e i movimenti hanno conosciuto l’era del declino. E così Sea Future ha scelto la via dell’outing, presentandosi per quel che è sempre stata: una fiera dedicata alle più moderne tecnologie applicate ai sistemi d’arma. Immediata, come un riflesso condizionato, la reazione dei rappresentanti dell’arcipelago pacifista, che non ammettono che di tali prodotti si faccia simile mercimonio. In verità, non si capisce bene dove stia lo scandalo. Gli esponenti del movimento sanno bene che non solo qui, ma soprattutto qui, su questo territorio, quell’industria è florida e storicamente insediata. Alla Spezia si progettano e producono cannoni, potenti proiettili, mine, carri armati, navi da guerra, sottomarini, missili intelligenti e tutto quello che l’armamentario bellico richiede. Ci lavorano in tanti nel comparto, e tra i tanti anche alcuni esponenti del movimento. Ma tutto ciò non sembra generare contorsioni morali. Che è un po’ come accettare, senza batter ciglio, che i viticoltori delle Cinque Terre mettano in bottiglia tutto il vino che vogliono, anche se, come è noto, l’etanolo tanto bene alla salute non fa. Tanto poi l’importante è boicottare la prossima edizione di ’Liguria da bere’. E poi tutti a casa a farci di nascosto un buon gotto di rosso. Insomma, non sarebbe male orientare qualche volta l’occhio dell’obice verso l’obiettivo vero, anziché in direzione della sua manifestazione fieristica. Sarebbe più onesto e coraggioso.