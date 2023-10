Le Aquile fanno ritorno al loro nido. Il rito pagano collettivo del Picco

Tu chiamale se vuoi emozioni. Sensazioni forti per il ritorno al ‘Picco’ del popolo bianco, seimila tifosi assetati di emozioni forti e uniche come solo la casa-comune di viale Fieschi riesce a trasmettere. Cinque mesi di astinenza rotti da un’adunata popolare che ha preso sostanza fin dalle prime ore del mattino, con il ritrovo dei tifosi più caldi nel tradizionale punto di ritrovo del bar ‘Toscano’ e, a seguire, in piazza del Mercato. Da lì un corteo con fumogeni e cori che si è snodato fino al ‘tempio’. In contemporanea code di auto in viale Amendola e viale Fieschi, ma senza improperi o mugugni: "Questo e altro pur di tornare a casa". Emozioni, dicevamo, che solo chi è spezzino può capire. Brividi al varcare le soglie dell’amato ‘Picco’, con bandiere, sciarpe, cori che si sono fusi in applausi collettivi all’ingresso in campo degli Aquilotti. Curve piene, distinti idem, tanto tifo, calore, passione con un urlo di gioia rimasto in gola per il successo rimandato. Anche mister Alvini e i suoi giocatori sono rimasti colpiti dall’attaccamento degli spezzini per la loro squadra: "Emozionante – ha affermato il tecnico aquilotto – abbiamo sognato di vincere la partita per la nostra gente, ci dispiace". A completare la giornata da libro cuore gli applausi di tutto lo stadio, al termine del match, nonostante l’amarezza per il risultato. Non sono mancate le note negative, in primis le lunghe file all’esterno dello stadio per i problemi registrati ai tornelli, con molti tifosi che sono entrati a gara già iniziata. Altro problema, l’altezza di 120 centimetri anziché novanta dei nuovi led che inibisce la visuale ai supporter seduti nelle prime due fila. Un’autentica spada di Damocle destinata a creare malcontenti nelle partite di cartello quando la gradinata si riempirà.

Fabio Bernardini