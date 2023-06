Le aggressioni in corsia Ecco come difendersi

Sono numeri davvero imbarazzanti quelli relativi alle aggressioni che subisce quotidianamente il personale sanitario.

L’Organizzazione mondiale della sanità segnala che fra l’8% e il 38% degli operatori sanitari ha subito una forma di violenza fisica nel corso della sua carriera e che sono ancora più numerosi coloro che sono stati aggrediti verbalmente. A correre i rischi maggiori, rileva l’Oms, sono gli infermieri e coloro che lavorano nei pronto soccorso. E’ un quadro che descrive bene anche la realtà italiana, dove i dati dell’Inail indicano che le aggressioni al personale sanitario sono complessivamente 1.600 l’anno, dagli ambulatori di psichiatria alle guardie notturne, con una media di poco più di 4 al giorno. Delle 4.821 aggressioni registrate dall’Inail nel triennio dal 2019 al 2021, il 71% ha avuto come vittima una donna; l’analisi per fasce d’età indica poi che gli operatori sanitari più colpiti (39%) hanno fra 35 e 49 anni, seguiti (37%) da coloro che hanno tra 50 e 64 anni. Tra le professioni più colpite gli infermieri e gli educatori impegnati con tossicodipendenti e alcolisti; seguono gli operatori socio-sanitari (29%) e poi i medici (3%).

L’Ordine dei medici spezzino, in collaborazione con l’associazione culturale Scuola di formazione professionale della Spezia ha organizzato una serie di incontri gratuiti e riservati al personale sanitario, dal tema "Aggressività e violenza, modalità di comportamento". Il convegno si sviluppa su due sessioni così articolate: parte teorica con relazioni a cura di personale medico e giuridico, cui seguirà una parte pratica di difesa personale in palestra. La parte teorica della prima sessione, riservata al personale medico sarà domani mercoledì 14 giugno dalle ore 19 fino alle 23 nella sala riunioni dell’Ordine dei medici in via Veneto 165 alla Spezia. Il programma sarà il seguente: introduzione al convegno a cura di Salvatore Barbagallo presidente Ordine dei medici; presentazione e moderazione di Giuseppe Bertolini, psichiatra, a seguire ’Le basi neurobiologiche del fenomeno’ Giuseppe Ruffolo, psichiatra; ’Il passaggio all’atto: riconoscere i segnali prodromici’, Leonardo Moretti, psichiatra; ’Le reazioni fisiologiche di fronte all’aggressione’ Mario Bertoncini, psicologo; ’Tecniche di de-escalation’, Daniela Lorenzini, psicologa ed a chiudere una parte giuridica ’La normativa a supporto del personale sanitario, dalla dottrina alla giurisprudenza’ Andrea Prassini, vice comandante polizia locale di S. Stefano di Magra e docente corsi formazione personale di polizia. La frequentazione del convegno teorico (in presenza), comporterà l’attribuzione di 5,2 crediti Ecm. La parte pratica della prima sessione sarà sabato 17 dalle ore 9 alle 16 nella sede della Asd Boxing-Class La Spezia all’interno del Palasport Mariotti e sarà curata dal prof. Enzo Meneghini istruttore di difesa personale. La prossima sessione sarà dedicata agli infermieri ed al personale delle farmacie. Per info ed iscrizioni: [email protected]