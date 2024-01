Lavoro nero e scarsa sicurezza, denunciati due imprenditori: oltre 60mila euro di sanzioni

La Spezia, 9 gennaio 2024 – Lavoro nero e scarsa sicurezza in cantiere, denunce e maxi sanzioni per due aziende impegnate in un cantiere per la ristrutturazione di una palazzina situata a Migliarina. Le due imprese sono finite nel mirino dei carabinieri dell’ispettorato del lavoro e degli ispettori della Direzione territoriale del lavoro. Due gli imprenditori denunciati. Al responsabile della prima ditta, con sede in Toscana ed affidataria dei lavori, è stata contestata la violazione penale per aver omesso la redazione del piano operativo di sicurezza e per non aver provveduto a sottoporre a visita medica i lavoratori. Al responsabile della seconda ditta, proveniente dall’Emilia Romagna ed esecutrice delle opere connesse al rifacimento delle facciate dell’immobile, oltre alle medesime violazioni sono state contestate altre infrazioni, relative alla formazione dei lavoratori e alla mancata fornitura dei dispositivi di protezione individuale agli operai impegnati nei lavori in quota sui ponteggi. Non solo: sono emerse situazioni di lavoro nero che, per la ditta emiliana, ha comportato l’adozione del provvedimento di sospensione dell’attività imprenditoriale. Complessivamente, sono state contestate ammende per 51.000 euro circa e sanzioni amministrative per altri 14.000 euro. Il cantiere era stato segnalato ai carabinieri poiché alcuni operai recentemente erano stati notati da alcuni passanti mentre lavoravano sui ponteggi in situazione di estremo pericolo: senza caschi protettivi e senza che nella struttura che stavano erigendo fossero state posizionate le barriere anti caduta e i dispositivi di sicurezza previsti per legge.