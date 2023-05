"Lavoriamo insieme per dare un futuro al nostro Arsenale"

"Come ho già comunicato agli organizzatori, purtroppo, per impegni pregressi, oggi non potrò partecipare al confronto sul futuro della base navale e dell’Arsenale della Spezia". La senatrice e segretaria provinciale della Lega Stefania Pucciarelli è stata invitata, così come tutti gli altri parlamentari spezzini, a prendere parte al dibattito organizzato da LeAli a Spezia. "Auspico, però, la più ampia partecipazione possibile all’incontro e spero che emergano proposte concrete e strade percorribili, che sarà mia cura analizzare con attenzione. Confermo, infatti, la più ampia disponibilità al dialogo e al confronto su questi temi, strategici per La Spezia, che è necessario affrontare e risolvere per promuovere una ulteriore crescita della città”.