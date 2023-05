Lavori per il sottopasso pedonale Finanziata l’operazione ripristino

Procede spedito l’iter per il ripristino, in località Chiama a Framura, in prossimità della stazione ferroviaria, del sottopasso pedonale di raccordo con la Ciclovia Tirrenica che unisce Framura, Bonassola e Levanto. Ieri, dalla Regione, il via libera alla convenzione con Rfi e Comune; lo scorso anno, la Regione aveva finanziato la realizzazione dei lavori che permetteranno di collegare l’attuale pista ciclabile con il paese di Framura, mettendo in sicurezza l’area del porticciolo turistico e l’accesso alla stazione ferroviaria di Framura. L’importo è di 2,9 milioni di euro, di cui 2 milioni e 780 mila euro da Regione e Rete Ferroviaria Italiana. "Si tratta di un intervento fondamentale – spiega l’assessore regionale alle Infrastrutture, Giacomo Giampedrone – per garantire il collegamento intermodale della ferrovia con il percorso di questo tratto della Ciclovia, assicurandone la continuità e la piena accessibilità, anche in termini di abbattimento delle barriere architettoniche. Si tratta di un tratto particolarmente suggestivo e panoramico, di forte richiamo turistico: per questo vogliamo ulteriormente potenziarlo". Il Comune di Framura ha già redatto e approvato in giunta il progetto esecutivo. "Abbiamo raggiunto un obiettivo che era atteso da anni: grazie a questa convenzione – afferma il sindaco di Framura, Andrea Da Passano – potranno essere avviati i lavori per realizzare del sottopasso".