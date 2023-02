Lavori in galleria Chiuso il raccordo

Disagi in vista sull’asse Spezia-Lerici. Per effettuare prove di collaudo degli impianti di telecontrollo nelle gallerie Valdilocchi, Saturnia, Muggiano e Pietra Fuligna, il collegamento veloce tra il capoluogo e Lerici resterà chiuso la notte, notturno, dalle 21 di martedì 21 febbraio alle 6 di mercoledì 22 febbraio, dalle 21 di mercoledì 22 febbraio alle 6 di giovedì 23 febbraio, e dalle 21 di giovedì 23 febbraio alle 6 di venerdì 24 febbraio. L’itinerario alternativo attraverso via Valdilocchi e viale San Bartolomeo. La chiusura si somma, in direzione Spezia-Lerici, a quella della galleria Scoglietti: per chi viene dalla città l’alternativa è il transito da Pozzuolo.