Lavori in corso sulle strade cittadine dissestate

L’intervento è da tempo atteso. Le condizioni delle strade cittadine infatti è al centro di non poche lamentele e polemiche accese da buche e situazioni di degrado degli asfalti. Il Comune di Sarzana ha avviato nei giorni scorsi la fase dell’asfaltatura che interesse varie zone. lle strade di Sarzana. Attualmente i lavori si stanno concentrando sia in via Turì che sul viale di Marinella, dal confine fino alle spiagge libere nell’ambito del progetto URBA 3. Interventi che seguono quelli realizzati durante l’estate e nelle settimane scorse e che hanno interessato diversi tratti stradali tra cui via Brigata Partigiana Ugo Muccini nella zona dei Ponti di ferro, tratto iniziale di viale XXV Aprile le vie Ronzano nella zona del centro sociale “Barontini“, via a Tavolara tra via Aurelia e il sottopasso ferroviario, via Variante Cisa zona Centro Luna, viale Dante Alighieri, viale Alfieri per consentire il transito veicolare necessario per sopperire al disagio causato dalla demolizione su via Falcinello, alcuni tratti di via Emiliana e via Del Murello. le rampe di accesso del ponte della Budella, le vie Luigi Neri completate proprio alla vigilia della nuova stagione scolastica e via Torrione Testaforte. Inoltre sono stati eseguiti i ripristini nei quartieri di Battifollo e Bradia a seguito della posa della fibra ottica.