Lavori in corso sui binari. Cambia l’orario dei treni

Cambia l’orario di alcuni treni fra le stazioni di La Spezia e di Corniglia per interventi infrastrutturali programmati dalle 11.15 alle 12.50 nelle giornate 15, 16, 17, 18 e 19 aprile, 7, 8, 9, 10, 13, 14 e 15 maggio. Rete Ferroviaria Italiana (società capofila del Gruppo Fs) eseguirà lavori di completamento del rinnovo degli scambi a La Spezia, in precedenza effettuati in orario notturno senza interferire con la circolazione. "Gli interventi – spiega Rfi in una nota – garantiranno una gestione più flessibile con impatti positivi sulla della circolazione". Perchè i lavori in pieno giorno? "Si tratta – prosegue Rfi – di interventi da eseguire necessariamente quando la temperatura della rotaia raggiunge naturalmente i circa 30 gradi, condizione che si verifica nelle ore diurne tra aprile e giugno, prima dei caldi estivi".

Nella fascia oraria interessata dalle attività, tra le stazioni di Spezia e Corniglia la circolazione avverrà su un solo binario a senso unico alternato, con alcune modifiche agli orari: cancellati i regionali da Spezia per Sestri Levante (partenza 11.12 e 12.12) e per Levanto delle 12.22. Il regionale per Genova Brignole delle 11.46 anticipa la partenza di 5 minuti. Regolari invece i regionali per Levanto delle 10.55, 11.22, 11.52 e 12.52). Nella opposta cancellati i regionali Levanto-La Spezia (con arrivo alle 11.35 e 12.05) il Sestri Levante-La Spezia (11.46 e 12.45). Il treno da Genova Brignole (a Spezia 12.10) sarà ritardato di 15 minuti a Corniglia. Regolari i Levanto-La Spezia (arrivo 12.35 e 13.03), istituto un treno straordinario Levanto-La Spezia con arrivo a alle 13.55. "Rfi e Fs Security potenzieranno il personale presente nelle stazioni, in particolar modo a La Spezia e Corniglia per garantire una gestione migliore dei flussi dei viaggiatori"