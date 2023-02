Lavori finiti, l’area verde di Melara riapre al pubblico

Sarà riaperta oggi l’area verde di Melara. Lo ha annunciato il Comune, che in questi giorni ha concluso i lavori di sistemazione per l’adeguamento alla norme di sicurezza. Ieri il sopralluogo degli assessori al patrimonio, Manuela Gagliardi, e al verde pubblico Kristopher Casati, nell’area che era stata chiusa per consentire lo svolgimento di alcuni lavori di manutenzione del verde e di messa in sicurezza degli impianti elettrici. Come anticipato dalla Nazione nelle scorse settimane, nel contratto di concessione dell’area era stato inserito l’obbligo della manutenzione ordinaria del Parco a carico del concessionario, ma nel corso della gestione sono state rilevate, a seguito di controlli effettuati, numerose inadempienze contrattuali in ordine all’obbligo di manutenzioni. Nonostante i numerosi solleciti da parte dell’amministrazione, il concessionario non ha mai provveduto ad adempiere a tali obblighi né al versamento dei canoni, motivo per il quale è stato negato il rinnovo della concessione. L’amministrazione procederà a breve con nuovo bando di gara per l’assegnazione dell’area verde. Oggi, dopo un’ultima pulizia, l’area sarà aperta e restituita alla comunità, "che troverà così un luogo pulito e sicuro dove, soprattutto i più piccoli, potranno giocare in sicurezza ed utilizzare anche i nuovi giochi che sono stati da poco installati dal Comune" dicono Gagliardi e Casati.