Lavori finiti: il castello di Calice riapre le porte

Torna alla piena fruibilità il castello Doria Malaspina di Calice al Cornoviglio. I lavori per la messa in sicurezza della copertura monumentale, commissionati dalla Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio della Liguria, sono terminati una settimana fa, permettendo di ristabilire le condizioni di sicurezza. Il sindaco Mario Scampelli ha così revocato l’ordinanza con cui lo scorso marzo aveva vietato l’accesso ai percorsi comunali e agli spazi pubblici situati nelle adiacenze del castello, nonché l’interdizione all’uso dello storico maniero. A causare il danneggiamento della copertura, il forte vento che nella prima settimana di marzo aveva spazzato il territorio calicese, provocando il crollo di frammenti di lastre di ardesia del tetto. Una situazione delicata che aveva portato l’amministrazione comunale a interessare immediatamente la Soprintendenza Archeologia e Belle arti di Genova, intervenuta prontamente per porre rimedio al problema. I lavori hanno comportato la sostituzione di centinaia di tegole di ardesia. Il castello, da tempo è gestito dalla coop Zoe, ospita al suo interno la pinacoteca David Beghé, un piccolo ristorante al pian terreno, e la sala del consiglio comunale.