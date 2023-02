Lavori alla stazione Treni sostituiti con gli autobus

Al via i lavori di quadruplicamento della ferrovia tra Genova Voltri e Genova Sampierdarena. Per consentire le attività di cantiere ad opera di Rete ferroviaria italiana (Gruppo Fs), domani la circolazione ferroviaria nella stazione di Genova Voltri sarà sospesa. I treni regionali in direzione di Ventimiglia, Milano, Torino, Sestri Levante, La Spezia e Genova Nervi saranno cancellati nella tratta SavonaCogoleto-Genova Sestri PonentePiazza PrincipeBrignole e sostituiti con bus. I treni InterCity verso Ventimiglia, Milano, Ventimiglia e Roma saranno cancellati fra Genova Piazza Principe e Savona e sostituiti con bus.