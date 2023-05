Lavori alla stazione Disagi per i treni

Disagi in vista per chi viaggia sulla tratta ferroviaria La Spezia-Genova. Per i lavori di potenziamento della stazione di Monterosso, Trenitalia ha disposto modifiche alla circolazione dei treni dalle 22.30 di lunedì 15 maggio alle 4 di venerdì 19 maggio. I treni regionali delle linee Ventimiglia-Savona-Genova e Sestri Levante-La Spezia potranno subire modifiche d’orario anche con anticipi, cancellazioni parziali e sostituzioni con bus. Alcuni treni effettueranno fermate aggiuntive. L’orario dei bus puo` variare in funzione delle condizioni del traffico stradale. I punti di fermata bus sono stati individuati a Levanto nel posteggio della stazione lato ingresso ospedale, a Monterosso presso il campo sportivo di Fegina, a Vernazza nei pressi dell’ufficio postale e alla Spezia Centrale nel piazzale di fronte alla stazione.