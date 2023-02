Lavori al campo Ansia per l’estate

Una corsa contro il tempo e contro l’ansia dei commercianti. E’ quella per la conclusione dei lavori al campo sportivo solitamente adibito, durante l’estate, a parcheggio. Il timore è che resti off limits complicando la vita a chi intende raggiungere il borgo. La prospettiva di un ripripistino di posti auto nella nuova Ztl sarebbe avversata da parte ha esteso gli spazi operativi nell’area pedonalizzata. C’è chi individua nello stop ai lavori, con ripresa in autunno, la soluzione per salvare la stagione.