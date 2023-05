Lavori abusivi Una denuncia

È bastato un sopralluogo ai militari per capire che quelle opere appena realizzate in realtà non erano mai state autorizzate da alcun ente. Ennesimo sequestro messo a segno dai carabinieri forestali del Parco nazionale delle Cinque terre, che hanno posto i sigilli a un immobile e denunciato il proprietario. L’episodio è avvenuto pochi giorni fa, nel territorio del Parco situato nel Comune della Spezia, durante uno dei servizi di sorveglianza mesi in campo dal comando forestale: i militari hanno verificato l’esecuzione di opere edilizie non autorizzate, volte a modificare lo stato di un rudere per ampliarne volume e superficie rispetto alle condizioni originarie. Per impedire la continuazione dei lavori abusivi, i militari dell’Arma hanno sottoposto a sequestro preventivo l’immobile, e hanno denunciato il proprietario del fabbricato per violazioni alle normative relative all’urbanistica, alla sismica, alla paesaggistica, nonché la norma sulle aree nazionali protette. I militari hanno comminato anche una sanzione per la movimentazione di terra non autorizzata, avvenuta in zona sottoposta a vincolo per scopi idrogeologi.