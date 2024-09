’Lavorare meno, vivere meglio’, il libro di Durante insegna come

Fin dalla sua nascita, il sindacato ha avuto tra i propri obiettivi il controllo degli orari di lavoro per migliorare le condizioni di lavoratrici e lavoratori. Nell’auditorium della biblioteca Beghi, domani alle 17.30, si terrà la presentazione del libro ‘Lavorare meno, vivere meglio’ di Fausto Durante, segretario regionale Cgil Sardegna, che interverrà insieme a Gino Di Sacco (vicepresidente Circolo Pertini, promotore dell’iniziativa col patrocinio della locale Cgil), Luca Comiti (segretario generale della Cgil spezzina), Giorgia Vallone (segretaria confederale della Cgil spezzina). Dalla seconda metà dell’Ottocento in poi nel mondo industrializzato e sviluppato la spinta alla riduzione dell’orario di lavoro è stata elemento permanente nelle strategie sindacali. Se nel XIX secolo erano normali orari di lavoro anche di 12 ore giornaliere, con l’avvento della meccanizzazione è iniziato un graduale ma costante processo di riduzione dell’orario, che nel secolo successivo ha portato alle 8 ore giornaliere e alle 40 ore settimanali come orario di riferimento generale. Dall’inizio degli anni ‘80, ossia da quando il pensiero neoliberista orienta le politiche economiche, la tendenza a ridurre l’orario di lavoro si è bloccata, come pure la spinta dei governi a tenere la piena occupazione al centro dei propri obiettivi. Il libro di Durante mette in relazione il tema dell’orario di lavoro con la crisi provocata dal Covid-19, le sfide poste dal cambiamento climatico e da digitalizzazione e nuove tecnologie industriali, la necessità di costruire una società e un’economia diverse dal passato. L’insieme di questi elementi spinge in direzione di un nuovo impegno per la riduzione dell’orario di lavoro, con vantaggi per la produttività, l’economia, l’equilibrio tra vita e lavoro. Lo dimostrano le tante esperienze che nel mondo si stanno realizzando su spinta di governi e sindacati, così come gli accordi in tante imprese, di cui questo testo dà conto. Ma il XXI secolo può essere quello dei quattro giorni e delle trentadue ore? marco magi