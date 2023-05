Lavapiatti e giardinieri in ristoranti e aziende

Lavoro in provincia di La Spezia. Info e candidature https:formazionelavoro.regione.liguria.it

1 LAVAPIATTI Si offre lavoro a tempo determinato. Indispensabile mezzo proprio per arrivare sul posto di lavoro a Bocca di Magra ad Ameglia. Colazioni, pranzo e cena. Tempo determinato fino a settembre orario indicativo 7-10, 13-15 e 20-22. Offerta 47400

1 TUTTOFARE Ristorante di Monterosso al Mare cerca 1 tuttofare di cucinalavapiatti. La risorsa dovrà occuparsi della preparazione di antipasti a base di pesce e del lavaggio di stoviglie e pentole e collaborare alle pulizie della cucina. Tempo det. da subito al 2 novembre. Turni pranzo e cena. Zona Monterosso al Mare. Offerta 47354

2 GIARDINIERI Si cerca per conto di azienda del settore 2 giardinieri manutentori del verde. Non è necessaria esperienza. Contratto a tempo indeterminato con orario 8-17 e retribuzione da contratto collettivo. Off. 47352