L’auto si ribalta. Famiglia in ospedale

Il conducente si è distratto, forse per un colpo di sonno, l’auto ha urtato la parete della galleria e si è ribaltata. Paura ieri mattina, poco dopo le 7, per una famiglia romana composta da padre, madre e tre figli tra i 5 e gli 11 anni, sull’autostrada A12 per l’incidente avvenuto nella galleria Madonna del Poggiolo, nel comune di Borghetto, tra i caselli di Brugnato e Carrodano. Immediati sono scattati i soccorsi con l’intervento dell’automedica Delta 3 di Brugnato e le ambulanze delle Pa di Brugnato, Sesta Godano, Santo Stefano e Vezzano. Genitori e figli sono stati portati in ospedale, ma non sono gravi.