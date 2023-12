"L'Autista di LA SPEZIA: Evoluzione del Mestiere nel Tempo"

Come è cambiato il mestiere di autista nel corso del tempo? "I mezzi si sono senz’altro evoluti – spiega Alessio Bruni – sono più comodi, efficienti e facili da guidare. Le persone invece forse sono meno educate di un tempo. Nei paesi è diverso: sono stato a lungo in servizio in Val di Vara, ogni volta che arrivavo al capolinea mi trovavo la colazione pagata al bar. In città un rapporto così personale e confidenziale è impossibile, ma nutro la speranza che in una notte così speciale come quella di San Silvestro la gente ci possa esprimere, anche con un sorriso, un loro piccolo apprezzamento".