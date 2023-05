L’Authority cerca immobile

L’Autorità di Sistema Portuale del Mar Ligure Orientale cerca un immobile da acquistare e destinare a due funzioni strategiche per il porto del futuro: formazione e sicurezza. Il percorso è stato delineato in un recente decreto a firma del presidente Mario Sommariva. Obiettivo, dar vita sotto uno stesso tetto ad un polo-scuola e ad una centrale operativa per la security dello scalo. Da una parte aule per la formazione in ambito marittimo in risposta alla domanda di figure professionali specializzate che sale da porto, logistica, cantieri navali e comparto industriale della blue economy sulla scia dei primati riconosciuti alle imprese spezzine in ambito nazionale (vedi l’ultimo report del Centro studi delle Camere di commercio).

Dall’altra una location da cui controllare tutte le operazioni portuali a fini della security.

Quanto alla funzione formativa l’autorità rilancia sul piano della mission. Non solo il conferimento annuale standard di 155mila euro a Promostudi per il consolidamento del campus universitario nel complesso del Falcomatà vocato all’ingegneria e al design nautico. Ma anche, appunto, un polo per la formazione mirata ai bisogni dello scalo.