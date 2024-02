Lattarulo gioca in casa: "Pronto a dare tutto"

Correre gli Assoluti in casa è una grande opportunità e Ianko Lattarulo, che nei 200 metri si appresta anche quest’anno ad essere l’unico spezzino in una manifestazione così importante, ne è perfettamente conscio: "Molte persone cominciano a fermarmi per strada, quel giorno ci sarà un sacco di gente a fare il tifo per me. Questo non può che farmi piacere ed essere di stimolo a dare tutto". Per l’atleta della Duferco, allenato da Federico Leporati, è stato un inverno che è volato via al ritmo di almeno sei allenamenti alla settimana, con punte anche superiori. "Un lavoro molto duro, quando hai il giorno di riposo pensi solo a recuperare, non puoi certo permetterti distrazioni, le pagheresti subito". Potenziamento atletico e lavoro tecnico di grande intensità per colmare il gap che lo divide dai migliori italiani della specialità: "Abbiamo lavorato moltissimo sulle partenze dai blocchi e sullo sprint, dedicandoci nello specifico ai 60 metri. Ho avuto buoni riscontri, correndo tempi di tutto rispetto per un non specialista che fanno ben sperare per quando comincerà la stagione all’aperto. Il mio punto debole sono sempre stati la partenza e i primi 100: se riesco a portarli all’altezza dei secondi 100 lanciati posso avere grandi margini di miglioramento". Più che i piazzamenti contano i tempi: primo obiettivo stagionale è scendere sotto i 21 secondi, che è il grande discrimine a livello nazionale. Gli addetti ai lavori sono consapevoli del potenziale del giovane spezzino: "Gli Assoluti saranno una gara fondamentale per la mia carriera, mi si potrebbe aprire un mondo". La buttiamo lì, ma l’appuntamento del Montagna sarà decisivo per sciogliere gli ultimi dubbi su chi parteciperà alla spedizione olimpica di Parigi. Mirando alle stelle, almeno si raggiunge la Luna: se non arrivassero le Olimpiadi, sarà senz’altro l’occasione per spiccare il volo verso le prossime. Sperando che il suo esempio porti altri atleti spezzini ad emularlo: la più vicina al momento è la juniores Elena Irbetti, mezzofondista.

Mirco Giorgi