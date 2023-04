L’associazione Le Spugne riparte con un dialogo fra Lotti e Pendola

Dopo aver attraversato il brutto periodo pandemico osservando una lunga pausa, riprende l’attività dell’associazione culturale Le Spugne. Si inizia oggi alle 18 al Circolo Fantoni in corso Cavour 371 (all’altezza di piazza Brin) con un dialogo fra Laura Lotti (che presenta il suo libro ‘Massoneria alla Spezia dal 700 all’avvento del fascismo’, per le Edizioni Giacché) e Agostino Pendola con l’opera ‘L’edera sotto la Lanterna: i repubblicani a Genova dal 1943 al 1945’ per il Gruppo Editoriale Bonanno. A provocare la discussione sarà Paolo Barbanente, studioso e conoscitore di storia della Massoneria e di storia del territorio, autore del volume ‘La squadra e il compasso nel Golfo dei Poeti e dintorni’ pubblicato dalla Bastogi Editore. La serata, che si prospetta interessante e ricca di spunti di discussione, è aperta al pubblico e saranno graditi interventi e domande. Ulteriori informazioni allo 0187 716106.